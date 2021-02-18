МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Ресурс LetsGoDigital в совместной работе с дизайнером Technizo Concept опубликовал серию высококачественных рендеров смартфона iPhone 13 Pro, который американская корпорация Apple, как ожидается, презентует во второй половине текущего 2021 года.

В iPhone 13 Pro производитель наконец-то уменьшит вырез на дисплее, пишет издание.

Авторитетный инсайдер LetsGoDigital в своей публикации отмечает, что iPhone 13 Pro получит плоский дизайн от своего предшественника. Будет только одно большое изменение: вырез на дисплее, где находятся разговорный динамик, фронтальная камера и система Face ID, станет заметно меньше. Этого уже давно ождали пользователи.

Помимо этого iPhone 13 Pro получит расширенную палитру расцветок. Упоминаются как минимум красный и фиолетовый цвета.

Ранее корпорация не оснащала Pro-версии iPhone яркими расцветками.

Всего линейка iPhone 13 будет состоять из четырех смартфонов. Это:

iPhone 13 mini,

iPhone 13,



iPhone 13 Pro,



iPhone 13 Pro Max.



По слухам, разработчики могут представить еще и пятую версию iPhone 13. Она будет лишена порта Lightning, поэтому заряжаться телефон будет только по беспроводной зарядке MagSafe. Но сейчас эта информация не получила подтверждения.

Также сообщалось, что Apple в текущем году не будет переносить ежегодную презентацию iPhone на месяц позже, как это было в год мировой пандемии коронавируса. Анонс iPhone 13, предположительно, намечен на середину сентября.