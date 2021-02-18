Рассекречен дизайн iPhone 13 Pro
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Ресурс LetsGoDigital в совместной работе с дизайнером Technizo Concept опубликовал серию высококачественных рендеров смартфона iPhone 13 Pro, который американская корпорация Apple, как ожидается, презентует во второй половине текущего 2021 года.
В iPhone 13 Pro производитель наконец-то уменьшит вырез на дисплее, пишет издание.
Авторитетный инсайдер LetsGoDigital в своей публикации отмечает, что iPhone 13 Pro получит плоский дизайн от своего предшественника. Будет только одно большое изменение: вырез на дисплее, где находятся разговорный динамик, фронтальная камера и система Face ID, станет заметно меньше. Этого уже давно ождали пользователи.
Помимо этого iPhone 13 Pro получит расширенную палитру расцветок. Упоминаются как минимум красный и фиолетовый цвета.
Ранее корпорация не оснащала Pro-версии iPhone яркими расцветками.
Всего линейка iPhone 13 будет состоять из четырех смартфонов. Это:
- iPhone 13 mini,
- iPhone 13,
- iPhone 13 Pro,
- iPhone 13 Pro Max.
По слухам, разработчики могут представить еще и пятую версию iPhone 13. Она будет лишена порта Lightning, поэтому заряжаться телефон будет только по беспроводной зарядке MagSafe. Но сейчас эта информация не получила подтверждения.
Также сообщалось, что Apple в текущем году не будет переносить ежегодную презентацию iPhone на месяц позже, как это было в год мировой пандемии коронавируса. Анонс iPhone 13, предположительно, намечен на середину сентября.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210218/833070223.html