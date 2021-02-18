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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210218/833072664.html
Пользователи "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервисов
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Пользователи "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервисов компании, в частности, сайта и почты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в... ПРАЙМ, 18.02.2021
сбой, яндекс, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Пользователи "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервисов компании, в частности, сайта и почты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Согласно информации на сайте Downdetector, сбои начались около 12.50 мск, а с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов РФ.
До этого сбои у "Яндекса" фиксировались 8 февраля, позднее "Яндекс" сообщил, что устранил технические неполадки в работе.