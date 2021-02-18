МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Пользователи "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервисов компании, в частности, сайта и почты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Согласно информации на сайте Downdetector, сбои начались около 12.50 мск, а с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов РФ.

До этого сбои у "Яндекса" фиксировались 8 февраля, позднее "Яндекс" сообщил, что устранил технические неполадки в работе.