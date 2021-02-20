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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210220/833087481.html
В Москве задержан генеральный директор компании "ТГК-2"
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Правоохранительные органы задержали в Москве генерального директора крупной энергетической компании "ТГК-2" Надежду Пинигину, сообщил РИА Новости в субботу источник в... ПРАЙМ, 20.02.2021
москва, тгк-2, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Правоохранительные органы задержали в Москве генерального директора крупной энергетической компании "ТГК-2" Надежду Пинигину, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах.
"Да, Пинигина в настоящее время задержана", — сказал собеседник агентства, комментируя сообщения СМИ.
Уточнить, с чем связано задержание, источник не смог.
"Территориальная генерирующая компания 2" на своем сайте называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России.
Занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье.