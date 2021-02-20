МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Правоохранительные органы задержали в Москве генерального директора крупной энергетической компании "ТГК-2" Надежду Пинигину, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах.

"Да, Пинигина в настоящее время задержана", — сказал собеседник агентства, комментируя сообщения СМИ.

Уточнить, с чем связано задержание, источник не смог. Какие товары подорожают вслед за продуктами

"Территориальная генерирующая компания 2" на своем сайте называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России.

Занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье.