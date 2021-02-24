МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент Microsoft Брэд Смит утверждает, что существуют "доказательства", указывающие на причастность РФ к хакерской атаке с использованием софта SolarWinds, при этом никаких конкретных данных он не привел. США пообещали "не только санкции" в ответ на кибератаки

"На этом этапе мы увидели существенные доказательства, указывающие на российскую службу внешней разведки, и не нашли доказательств, которые привели нас к кому-то еще", — заявил Смит в ходе слушаний в комитете сената по разведке. Трансляция слушаний велась на Youtube-канале программы PBS NewsHour.

Гендиректор крупной работающей в сфере информационной безопасности компании CrowdStrike Джордж Курц в ходе слушаний сообщил, что не может подтвердить или опровергнуть заявления о причастности России к атаке.

"Я знаю, что правительство (США – ред.) говорило о том, что Россия является одной из ответственных за атаку сторон. Что касается нас, нам нечего добавить, чтобы подтвердить это или опровергнуть", — сказал Курц.

В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

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