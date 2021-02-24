МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Сотрудники американской компании Red Canary, которая специализируется на кибербезопасности, сообщили, что неизвестные хакеры заразили порядка 40 тысяч компьютеров Mac (компания Apple) необычным вредоносным программным обеспечением (ПО).

Как заявил в интервью ABC представитель компании Брайан Донахью, речь идет о ПО под названием Silver Sparrow.

Новый вирус до недавнего времени был неизвестен экспертам по кибербезопасности.

Кроме того, отмечают сотрудники компании, на зараженных компьютерах новый вирус сперва никак себя не проявлял.

Вирус блокирует на время экран пользователя, выводя на него безвредные сообщения вроде Hello, World!. Пока это никак не вредит работе самих компьютеров на базе MacOS, которые производит американская компания Apple. Тем не менее, уточняют эксперты, вирус Silver Sparrow может быть в дальнейшем использован хакерами. В том числе, для похищения важных данных, повреждения устройства, попытки закрыть доступ к информации пользователей.

Вирус обменивается с серверами информацией с периодичностью раз в час, пояснили сотрудники компании. Пока им неизвестно, с какой целью этот вирус был создан.