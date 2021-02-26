МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Сервис микробогов Twitter объявил о разработке функции платной подписки Supper Follows, сообщает издание Verge. Twitter по итогам года получил чистый убыток в 1,14 миллиарда долларов

Подписка Supper Follows позволит владельцам аккаунтов брать плату с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту. Таким образом подписчики смогут напрямую поддерживать аккаунты, которые им нравятся, что будет отображаться специальным значком на их странице.

Другой новой функцией соцсети может стать создание групп (Communities) по интересам. С ее помощью пользователи смогу как создавать свои группы, так и присоединяться к другим в соответствии с интересующей их тематикой.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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