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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210226/833118877.html
Twitter объявил о разработке платной подписки для эксклюзивного контента
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Сервис микробогов Twitter объявил о разработке функции платной подписки Supper Follows, сообщает издание Verge. Подписка Supper Follows позволит владельцам аккаунтов брать плату с... ПРАЙМ, 26.02.2021
twitter, новости, технологии, ит-бизнес
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Сервис микробогов Twitter объявил о разработке функции платной подписки Supper Follows, сообщает издание Verge.
Подписка Supper Follows позволит владельцам аккаунтов брать плату с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту. Таким образом подписчики смогут напрямую поддерживать аккаунты, которые им нравятся, что будет отображаться специальным значком на их странице.
Другой новой функцией соцсети может стать создание групп (Communities) по интересам. С ее помощью пользователи смогу как создавать свои группы, так и присоединяться к другим в соответствии с интересующей их тематикой.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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