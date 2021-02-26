МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Почти треть — 29% — учеников 11 классов хотят связать жизнь с IT-профессиями, из них около четверти — 23% — хотели бы поступить в вуз на направление подготовки "информационная безопасность", следует из результатов исследования образовательной компании Maximum Education и портала "Навигатор поступления", имеющегося в распоряжении РИА Новости. IT-компаниям выделили 4,5 миллиарда рублей грантов в 2020 году

"Почти треть выпускников школ, 29%, хотят связать свою дальнейшую жизнь с IT-профессиями. Не планируют связывать жизнь с IT-профессиями 71% опрошенных школьников", — говорится в исследовании.

Отмечается, что самым популярным профильным экзаменов среди будущих "айтишников" стала информатика – её выбрали 72%, второй по популярности стала физика — 42%. Замыкает топ-3 английский язык – его планируют сдавать 16% выпускников, собирающихся учиться на IT-направлении.

Добавляется, что 23% выпускников, которые хотят связать свою жизнь с IT, предпочли бы поступить на специальность "информационная безопасность". В топ-5 популярных IT-направлений также вошли программная инженерия – 10%, информационные системы и технологии – 9%, прикладная информатика – 8%, прикладная информатика и математика – 7%.

Исследование проводилось с 18 по 24 февраля методом опроса по e-mail среди учащихся 11 классов. Участие в опросе приняли более одной тысячи человек из всех регионов России.

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