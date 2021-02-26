МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Почти треть — 29% — учеников 11 классов хотят связать жизнь с IT-профессиями, из них около четверти — 23% — хотели бы поступить в вуз на направление подготовки "информационная безопасность", следует из результатов исследования образовательной компании Maximum Education и портала "Навигатор поступления", имеющегося в распоряжении РИА Новости. 

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев (справа налево) на церемонии представления нового министра связи коллективу министерства. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

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"Почти треть выпускников школ, 29%, хотят связать свою дальнейшую жизнь с IT-профессиями. Не планируют связывать жизнь с IT-профессиями 71% опрошенных школьников", — говорится в исследовании.

Отмечается, что самым популярным профильным экзаменов среди будущих "айтишников" стала информатика – её выбрали 72%, второй по популярности стала физика — 42%. Замыкает топ-3 английский язык – его планируют сдавать 16% выпускников, собирающихся учиться на IT-направлении.

Добавляется, что 23% выпускников, которые хотят связать свою жизнь с IT, предпочли бы поступить на специальность "информационная безопасность". В топ-5 популярных IT-направлений также вошли программная инженерия – 10%, информационные системы и технологии – 9%, прикладная информатика – 8%, прикладная информатика и математика – 7%.

Исследование проводилось с 18 по 24 февраля методом опроса по e-mail среди учащихся 11 классов. Участие в опросе приняли более одной тысячи человек из всех регионов России.

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