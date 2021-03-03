МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. МТС в конце прошлого года провели проверку финансово-хозяйственной деятельности (due diligence) компании "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ), принадлежавшей экс-министру связи Леониду Рейману, и сейчас заинтересованы ее покупкой, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

МТС могли заинтересовать интеллектуальные сервисы, которые разрабатывает МТТ, отмечают собеседники издания. Покупка компании может усилить направление, связанное с виртуальными АТС (услуга для компаний, которая заменяет физическую офисную мини-АТС и колл-центр), а также усилить позиции МТС на рынке услуг для среднего и малого бизнеса, считает один из источников.

В МТС газете информацию не опровергли и не опровергли. "Мы рассматриваем различные варианты расширения портфеля продуктов для наших бизнес-клиентов", — заявила компания. В Испании научились добывать электроэнергию из апельсинов

Ранее несколько участников рынка рассказывали "Ведомостям", что МТТ принадлежит гендиректору Евгению Васильеву, а также его замам Марату Билялетдинову, Денису Широкому и Андрею Ажигирову. В компании это подтвердили: в 2019 году менеджеры выкупили актив у фонда "Альтернатива капитал" Реймана.

Представитель МТТ Анна Бойко сообщила, что сейчас компания в своей работе исходит из самостоятельного развития бизнеса "МТТ групп". "Мы традиционно находимся в контакте со всеми мейджорами рынка, обсуждая в том числе и вопросы стратегического партнерства", — добавила она.

Отмечается, что, если сделка с МТС состоится, МТТ вернется в периметр АФК "Система" — 50% акций МТТ корпорация Владимира Евтушенкова в 2009 году продала компании "Синтерра". По словам человека, знакомого с менеджерами МТТ, вопрос о его продаже обсуждается не впервые. "Ранее велись переговоры с "Ростелекомом", но до сделки дело не дошло", — добавил он.