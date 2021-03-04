МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" обнаружила в даркнете объявления о продаже иностранных вакцин от коронавируса, цены на дозу для одного человека варьируются от 250 до 1200 долларов, говорится в сообщении компании.

"Лаборатория Касперского" изучила 15 теневых площадок и обнаружила объявления о продаже трех видов запатентованных вакцин от коронавируса — Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna, а также некоторых еще не запатентованных. Цены на дозу, необходимую одному человеку, варьируются от 250 до 1200 долларов США и в среднем держатся на отметке 500 долларов", — говорится в сообщении. Российские лекарства в 2020 году поставлялись в 131 страну

По данным "Лаборатории Касперского", объявления приходят преимущественно из Франции, Германии, Великобритании и США. Как выяснила компания, общение с продавцами вакцин происходит через защищенные мессенджеры с функцией удаления сообщений по таймеру. Оплата, в основном, требуется в биткоинах. "Судя по анализу транзакций, многие авторы объявлений, обнаруженных "Лабораторией Касперского", провели от 100 до 500 операций", — уточняет компания.

Как отметил эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов, невозможно сделать однозначный вывод, являются ли предложения о продаже вакцин в даркнете мошенничеством или покупатели действительно получают то, что ищут.

"Под некоторыми из таких объявлений были положительные отзывы. Можно предположить, что в результате части сделок люди действительно приобретали нужный товар. Теоретически это возможно, поскольку в медицинских учреждениях по всему миру при вскрытии упаковки с вакциной иногда остаются неиспользованные дозы. Однако получить гарантию, что все условия правильного хранения вакцины соблюдались, вряд ли получится. Нет гарантии и в том, что в ампулах действительно продается вакцина", — приводятся в сообщении слова Галова. Индия ставит палки в колеса восстановлению спроса на нефть

"Лаборатория Касперского" также обнаружила, что на черном рынке продаются фальшивые сертификаты о вакцинации. "Например, соответствующий документ европейского образца стоит около 20-25 долларов. Кроме того, в некоторых странах требуется справка об отсутствии COVID-19, например, для похода в офис или командировок, поездок в отпуск. В русскоязычном сегменте даркнета ее стоимость оценивается в 3500-5000 рублей", — рассказали в компании.