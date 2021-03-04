МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Пользователи сообщают о неполадках в работе сервисов "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбои начались около 16.40 мск. По данным Downdetector, 81% пользователей соцсети жалуются на проблемы с работой почты, 18% претензий связаны с работой сайта.

С проблемами в основном столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.