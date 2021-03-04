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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210304/833165869.html
"Яндекс" восстановил работу в штатном режиме
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"Яндекс" восстановил работу в штатном режиме, у ряда пользователей могли возникнуть кратковременные трудности с доступом к сервису "Яндекс.Почта", сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 04.03.2021
яндекс, новости, технологии, ит-бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил работу в штатном режиме, у ряда пользователей могли возникнуть кратковременные трудности с доступом к сервису "Яндекс.Почта", сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.
Ранее пользователи сообщили о неполадках в работе сервисов "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбои начались около 16.40 мск. По данным Downdetector, 81% жалоб касались проблем с работой почты, 18% претензий связаны с работой сайта. С проблемами в основном столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.
"У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервису "Яндекс.Почта". На текущий момент все работает в штатном режиме", — сказали в пресс-службе компании.