ВАШИНГТОН, 4 мар — ПРАЙМ. Видеоплатформа YouTube готова снять блокировку аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, после того как снизится риск насилия, заявила в четверг исполнительный директор YouTube Сьюзан Войчики. В новой соцсети Clubhouse зарегистрировались 400 тысяч россиян

"Я хочу подтвердить, что мы снимем блокировку канала … когда решим, что риск насилия снизился. По состоянию на сегодня мне сложно сказать, когда это произойдет, но уже сейчас довольно ясно, что пока сохраняется повышенный риск насилия", — сказала она в ходе видеомероприятия в "Атлантическом совете".

При принятии решения YouTube будет опираться на ряд факторов, таких как заявления и предупреждения властей, повышенное присутствие на улицах правоохранителей, а также характер высказываний пользователей на самой платформе, отслеживанием которых занимаются ее специалисты, добавила Войчики.

YouTube наряду с основными социальными сетями заблокировал аккаунт Трампа на неопределенный срок после событий 6 января, когда участники митинга в его поддержку взяли штурмом Капитолий.

Как минимум два человека погибли непосредственно по причине беспорядков, еще трое умерли во время них. Кроме того, двое полицейских впоследствии покончили с собой.

После этих событий демократы нижней палаты конгресса объявили импичмент Трампу, обвиняя его в подстрекательстве к мятежу, однако республиканцы в сенате ожидаемо не допустили прохождения импичмента.

Читайте также:

Соцсети РФ обяжут использовать одобренные властями счетчики посещаемости