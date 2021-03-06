МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Миллионы владельцев устройств на базе Android стали жертвами популярных приложений, доступных в магазине Google Play, сообщили ИноСМИ со ссылкой на Forbes.

Уточняется, что личные данные большого количества пользователей были украдены с помощью VPN-клиентов SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN.

Исследовательской группе CyberNews стало известно, что программы, о которых идет речь, были скачаны более 100 миллионов раз. Эксперты рассказали, как предотвратить утечки данных банков

Владельцам Android-устройств поступило предупреждение об утечке. Им рекомендовали проверить свои устройства и, в случае наличия упомянутых приложений, стереть их.

О похищении данный стало известно, когда они «всплыли» в продаже на одном из хакерских форумов, сообщили CyberNews.

Оказалось, что утекли подробные данные о 21 миллионе пользователей, включая имена, адреса почты, данные учетных записей, платежные данные, а также файлы, загруженные в память устройств.

«Даже если не брать в расчет вредоносное ПО и взломанные данные, сбор журналов доступа — тревожный звонок для VPN-клиента», утверждается в публикации.

Выяснилось также, что программа давала возможность хакерам перехватывать личную переписку.

CyberNews отмечает, что не все данные попали в открытый доступ. Это означает, что полный масштаб утечки оценить сложно.

VPN-клиенты направляют трафик пользователей через VPN-сервер, чтобы скрыть местоположение и активность в сети. Подобное ПО востребовано в странах, где действуют государственные блокировки отдельных интернет-ресурсов.

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