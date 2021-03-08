МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что тема поведения глобальных IT-компаний станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч для обмена предложениями по решению проблемы с коллегами из других стран. Котировки американских IT-компаний рекордно падают

Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России. Пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщала, что среди заблокированных материалов оказались в том числе сообщения в аккаунтах РИА Новости и радио Sputnik. Спикер ГД напомнил, что подобнее уже не впервые происходит со стороны глобальных IT-компаний, подчеркнув, что решение неприемлемо и нарушает национальное законодательство.

Володин, слова которого цитирует сайт ГД, отметил, что сегодня во многих государствах — Италии, Австралии, Индии и других странах мира — вырабатывают свои предложения по борьбе "с беспределом глобальных IT-компаний", вплоть до самых серьезных мер ответственности.

По мнению спикера палаты, "проблема созрела, чтобы обсуждать ее в международных форматах". По словам Володина, речь может идти "о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета".

"Эта тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран", — сказал председатель Госдумы.