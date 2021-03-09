МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Чистый убыток "Ростелекома" по РСБУ в 2020 году вырос в 2,8 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 9,298 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании выросла на 8,9% — до 348,26 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 331,58 миллиарда рублей, увеличившись на 9,8% в сравнении с предыдущим годом. Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград

"Ростелеком" — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 миллиона, платного ТВ "Ростелекома" — 10,7 миллиона пользователей, из них свыше 5,9 миллиона — IPTV. Дочерняя компания "Ростелекома", оператор мобильной связи Tele2, обслуживает более 44 миллионов абонентов.