МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Компания Facebook разработала Instagram Lite — облегченную версию приложения Instagram, которая сделает соцсеть более доступной для людей с ограниченными возможностями подключения к интернету, сообщается в пресс-релизе компании. Facebook разрабатывает "умные" часы

Разработка Instagram Lite проходила в Тель-Авиве в сотрудничестве с командой Facebook из Нью-Йорка. Для установки приложения требуется всего 2 Мб, что значительно меньше объема полной версии Instagram. Облегченная версия дает доступ к основным функциям соцсети, в частности обмен сообщениями и видео.

"Наши команды создают облегченные версии приложений для людей с ограниченными возможностями подключения (к интернету – ред.) или ограниченными тарифными планами… Мы хотели, чтобы работа Instagram оставалась быстрой, высококачественной и надежной независимо от устройства, платформы и сети, с которой работают люди", — приводятся в релизе слова директора по управлению продукцией Facebook в Тель-Авиве Цаха Хадара (Tzach Hadar).

Instagram Lite стало доступным для пользователей Android из более чем 170 стран. Компания отмечает, что вскоре приложение будет доступно по всему миру.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.