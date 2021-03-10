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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210310/833204474.html
Twitter заявил, что разрабатывает новую функцию загрузки фото и видео
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Сервис микроблогов Twitter сообщил, что в ближайшие недели будет вести тестирование новой функции, которая позволит делиться медиа в большом разрешении. "Иногда лучше сказать... ПРАЙМ, 10.03.2021
twitter, новости, технологии, ит-бизнес
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Сервис микроблогов Twitter сообщил, что в ближайшие недели будет вести тестирование новой функции, которая позволит делиться медиа в большом разрешении.
"Иногда лучше сказать что-то с помощью фото или видео. В течение следующих нескольких недель мы будем тестировать несколько способов улучшения того, как вы сможете публиковать и просматривать медиа в Twitter… У вас есть коллекция фотографий в более высоком разрешении, ожидающих того, чтобы ими поделиться? Мы тестируем способы загрузки и просмотра изображений в 4K на Android и iOS", — сообщила компания в соцсети.
В сообщении Twitter не содержится отсылки к решению Роскомнадзора в России, прямой реакции на эти события от компании нет.
Роскомнадзор утром в среду сообщил, что решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что замедление трафика сервиса микроблогов Twitter касается передачи фото- и видеоконтента и не распространяется на текстовую информацию.