МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Сервис микроблогов Twitter сообщил, что в ближайшие недели будет вести тестирование новой функции, которая позволит делиться медиа в большом разрешении. Акции Twitter дешевеют после решения Роскомнадзора

"Иногда лучше сказать что-то с помощью фото или видео. В течение следующих нескольких недель мы будем тестировать несколько способов улучшения того, как вы сможете публиковать и просматривать медиа в Twitter… У вас есть коллекция фотографий в более высоком разрешении, ожидающих того, чтобы ими поделиться? Мы тестируем способы загрузки и просмотра изображений в 4K на Android и iOS", — сообщила компания в соцсети.

В сообщении Twitter не содержится отсылки к решению Роскомнадзора в России, прямой реакции на эти события от компании нет.

Роскомнадзор утром в среду сообщил, что решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что замедление трафика сервиса микроблогов Twitter касается передачи фото- и видеоконтента и не распространяется на текстовую информацию.