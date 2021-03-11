МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Электронная подпись (ЭП) представляет собой электронные данные в документе, заменяющие графическую подпись, при этом существуют несколько категорий подписей, рассказал радио Sputnik доктор юридических наук, эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов. Цифровые "двойники" личных документов россиян появятся в 2021 году

По его словам, самая серьезная ЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись. "Как правило, президент, члены правительства и другие, кто приобрел соответствующий аппаратный комплекс, удостоверяют ею электронные документы, сообщения и так далее. Подделать эту подпись нереально", — отметил эксперт.

Вторая категория – простая электронная подпись, она несколько проще. "Это те банковские карты и пин-коды, которые мы используем постоянно. Насколько они защищены? Карточку можно потерять, забыть, передать третьему лицу и от имени лица, указанного на карте, осуществить какие-то действия экономического порядка либо подписать документ", – сказал Вехов.

Самая простая электронная подпись – логин и пароль, который используется для доступа в личные кабинеты на сайтах, в соцсетях, на информационных ресурсах. Ее часто используют злоумышленники, предупредил эксперт.

"Это наименее защищенная электронная подпись, в виде файла ее можно скопировать, и даже не надо ничего подбирать. Нужно просто знать в системе место, где находятся и логин, и пароль. Это самая легко используемая мошенниками подпись. От имени лица осуществляется вход в личные кабинеты, подписание документов, которые предусмотрены в личном кабинете пользователя, если речь не идет о дополнительной идентификации пользователя с использованием кода, присылаемого на номер телефона или электронный почтовый ящик", – сказал Вехов.

Также есть еще один вид подписи — графическая подпись, переведенная в электронную, ее подделать сложнее.

"При подписании обычной графической подписью с помощью электронного планшета и иных средств фиксации информации подпись приобретает те же самые параметры – это уже электронная подпись. Графическую подделать несколько сложнее, поскольку после ее преобразования идет система графических признаков, которая человеком, оператором, принимающим документы к проверке, может быть сверена и может быть обнаружено мошенничество", – сказал эксперт.

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