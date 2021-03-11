МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий за январь 2021 года в России увеличилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в течение этого периода было зарегистрировано 37,2 тысячи таких преступлений. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику МВД России. Эксперт рассказал, за какой электронной подписью охотятся мошенники

В отчетном периоде таких преступлений было зарегистрировано на 32,2% больше, чем год назад. С использованием интернета рост их количества составил 51,3%, а число преступлений при помощи средств мобильной связи увеличилось на 39%.

Если в январе 2020 года доля преступлений в сфере высоких технологий от общего числа составляла 17,7%, то в первом месяце текущего года она увеличилась до 25%.

Наибольший прирост таких преступлений зафиксирован в Северной Осетии — он составляет 87%. В Севастополе отмечается рост на 77%, в Тульской области — на 71%, в Ленинградской области — на 52,5%, а в Туве — на 24%.

Больше всего таких преступлений было зафиксировано в Москве, Мурманской области, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Наименьший прирост выявлен в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Магаданской, Курганской и Смоленской областях.

Меньше всего таких преступлений было совершено в Чечне, Дагестане, Туве, Ингушетии и Московской области.

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