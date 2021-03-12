2021-03-12T13:28:14+03:00
2021-03-12T13:28:14+03:00
2021-03-12T13:28:14+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210312/833222316.html
Минцифры предложило приравнять обезличенные данные к персональным
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Российское цифровое ведомство выступило с инициативой на законодательном уровне уравнять обезличенные данные и персональную информацию, пишет газета "Ведомости". Отмечается, что... ПРАЙМ, 12.03.2021
персональные данные, россия, минцифры, диджитал, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Российское цифровое ведомство выступило с инициативой на законодательном уровне уравнять обезличенные данные и персональную информацию, пишет газета "Ведомости".
Отмечается, что глава Министерства цифрового развития (Минцифры) Максут Шадаев подписал проект закона, определяющий порядок обработки обезличенных данных. Как рассказал изданию замминистра цифрового развития Олег Иванов, в скором времени документ внесут в правительство.
По словам собеседника издания, под запрет попадет деобезличивание данных. Это касается случаев, когда оператор прибегает к дополнительной информации, которая раскрывает принадлежность персональных данных субъекту.
Помимо этого будет запрещено в дополнение к обезличенным данным передавать третьим лицам информацию, которая позволит идентифицировать конкретного человека.
Исключения составят ситуации, когда дело касается жизни и здоровья человека.
Поясняется, что обезличенные данные без согласия человека можно будет использовать только для исследовательских и статистических целей.