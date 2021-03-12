МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Российское цифровое ведомство выступило с инициативой на законодательном уровне уравнять обезличенные данные и персональную информацию, пишет газета "Ведомости".

Отмечается, что глава Министерства цифрового развития (Минцифры) Максут Шадаев подписал проект закона, определяющий порядок обработки обезличенных данных. Как рассказал изданию замминистра цифрового развития Олег Иванов, в скором времени документ внесут в правительство.

По словам собеседника издания, под запрет попадет деобезличивание данных. Это касается случаев, когда оператор прибегает к дополнительной информации, которая раскрывает принадлежность персональных данных субъекту.

Помимо этого будет запрещено в дополнение к обезличенным данным передавать третьим лицам информацию, которая позволит идентифицировать конкретного человека.

Исключения составят ситуации, когда дело касается жизни и здоровья человека.

Поясняется, что обезличенные данные без согласия человека можно будет использовать только для исследовательских и статистических целей.