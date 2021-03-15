МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Гендиректор американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск и финансовый директор Зак Киркхорн сменили "титулы", говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Илон Маск разбогател за сутки на рекордную сумму

"С 15 марта 2021 года титулы Илона Маска и Зака Киркхорна изменились на Technoking of Tesla и Master of Coin соответственно. Илон и Зак также сохранят свои должности генерального директора и финансового директора", — говорится в сообщении.

Новый титул Маска можно примерно перевести как "Король технологий", а Киркхорна — "Властелин монет".

Маск в 2018 году заключил соглашение с SEC, которая обвиняла его в мошенничестве с ценными бумагами. Претензии регулятора вызвало сообщение бизнесмена в его Twitter, когда Маск написал, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене 420 долларов за акцию. Впоследствии это не подтвердилось, но ситуация привела к резким колебаниям котировок акций Tesla, в которой Маск является крупнейшим акционером.

В конце предыдущей недели СМИ написали, что инвестор Tesla подал в суд на Маска и совет директоров компании за-за публикаций бизнесмена в Twitter. Инвестор заявил, что Маск неоднократно нарушал условия соглашения с SEC и "продолжал публиковать твиты без необходимого предварительного согласования".

Американская Tesla Motors, основанная в 2003 году, — разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.