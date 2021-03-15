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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210315/833238798.html
Специалисты назвали семь самых лучших дешевых смартфонов
Технологии
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Средний класс смартфонов сдвинулся в ценовой сегмент 20-30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков международной исследовательской компании IDC... ПРАЙМ, 15.03.2021
смартфоны, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Средний класс смартфонов сдвинулся в ценовой сегмент 20-30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков международной исследовательской компании IDC. Последние подсчитали, что смартфон среднего класса в 2021 году обойдется пользователям в 363 доллара, а также составили рейтинг семи самых интересных смартфонов до 30 тысяч рублей.
Так, первую строчку в рейтинге интересных смартфонов в 2021 году возглавляет Samsung Galaxy A32. Его цена составит 21 900 рублей за версию 128 ГБ. Он обладает отличным краном при скромной производительности.
На второй строчке — Poco X3, 21 000 рублей за версию 128 ГБ. Он оснащен IPS-дисплеем с частотой обновления картинки 120 герц.
Тройку лидеров замыкает все еще актуальный Apple iPhone 8.
Кроме того, в список вошли Oppo Reno 4 Lite — практически флагман со спорным процессором, Honor 30S — интересный смартфон без Google-сервисов, Realme 7 Pro — с самой мощной зарядкой в классе, а также OnePlus Nord.