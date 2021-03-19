МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин во вторник сообщил, что ведомство в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter и принимать дальнейшие решения в зависимости от действий администрации соцсети.

При этом тогда он отмечал, что ведомству пока не удалось войти в прямой диалог с руководством Twitter. Субботин утвердительно ответил на уточняющий вопрос РИА Новости, рассматривает ли Роскомнадзор вариант полной блокировки Twitter в РФ, если администрация соцсети не ответит на претензии.

Администрация соцсети Twitter пока не отреагировала на требования Роскомнадзора удалить запрещенную информацию, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. Роскомнадзор допустил аналогичные с Twitter меры для других соцсетей

"Они не реагируют. Мы не видим обратной связи, не видим каких-то подвижек к тому, чтобы на территории России эта платформа исполняла законодательство Российской Федерации", — сказал Зайцев на пресс-конференции.

Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.

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