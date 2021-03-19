МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Пользователи Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе соцсетей начались примерно в 20.10. О проблемах сообщали жители Польши, Венгрии, Италии, Аргентины и других стран. Жители России столкнулись со сбоями в работе WhatsApp и Instagram.