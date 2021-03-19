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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210319/833279307.html
В работе сервисов Instagram и WhatsApp случился глобальный сбой
Технологии
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пользователи Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который... ПРАЙМ, 19.03.2021
whatsapp, instagram, новости, технологии, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Пользователи Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбои в работе соцсетей начались примерно в 20.10. О проблемах сообщали жители Польши, Венгрии, Италии, Аргентины и других стран. Жители России столкнулись со сбоями в работе WhatsApp и Instagram.