МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В Москве задержан член международной хакерской группировки, которая украла у разных банков свыше одного миллиарда рублей, пишет "Московский комсомолец".

Издание уточняет, что задержан 31-летний Артем Мазуренко.

Само задержание состоялось 19 марта. Мужчина находился в розыске с 2018 года, тогда полиция смогла задержать его подельников..

Лидер хакерской группировки — Юрий Лысенко — был в 2019 году отправилен судом на 13 лет в колонию строгого режима. Статья — мошенничество и хищение миллиарда рублей со счетов российских банков.

Вместе с Лысенко сроки от 5 до 12 лет заключения получили 11 сообщников. В бегах на тот момент находились еще двое членов группировки —Юрий Мазуренко и Антон Якименко.

Итак, следствие считает, что Лысенко в период с 1 июня по 18 июля 2014 года создал преступное сообщество в Москве. Он арендовал жилье, в котором разместил вычислительную технику и телефоны, необходимые для оперативной передачи данных остальными участниками группы. Также были арендованы сервера за границей.