МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор оценивает темпы удаления запрещенной информации в Twitter как неудовлетворительные, две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными, появление новых публикаций детской порнографии, пропаганды суицида и распространения наркотиков недопустимо, сообщается на сайте службы.

"Роскомнадзор сообщает, что после принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью начата работа по удалению, но фактически удалена только треть запрещенного в России контента с детской порнографией, материалов, склоняющих детей к суициду, рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков", — говорится в сообщении. Нефтяной рынок готовит "весенний сюрприз"

Роскомнадзор отмечает, что компания могла признать информацию запрещенной и удалить ее значительно раньше, что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета.

"Темпы удаления запрещенной информации соцсетью неудовлетворительные. Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым", — отмечает служба.

Роскомнадзор сообщает, что продолжит настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещенной и опасной для детей информации.