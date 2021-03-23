МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Большинство россиян считают скорее оправданной перспективу блокировки Twitter в течение месяца, если соцсеть не удалит запрещенную информацию, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Эксперт рассказал, можно ли заблокировать Twitter в России через месяц

По данным опроса, 73% граждан полагают, что мера Роскомнадзора по блокировке доступа российских пользователей к Twitter, если в течение месяца с сервиса не будет удалена запрещенная информация, скорее оправдана, 27% придерживаются обратного мнения.

Отмечается, что 77% респондентов считают обвинения Роскомнадзора в адрес Twitter справедливыми, 23% — несправедливыми.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин 16 марта сообщил, что ведомство в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter и принимать дальнейшие решения в зависимости от действий администрации соцсети.

При этом тогда он отмечал, что ведомству пока не удалось войти в прямой диалог с руководством Twitter. Субботин утвердительно ответил на уточняющий вопрос РИА Новости, рассматривает ли Роскомнадзор вариант полной блокировки Twitter в РФ, если администрация соцсети не ответит на претензии.