МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Требование для новых пользователей социальных сетей предоставлять паспортные данные может оттолкнуть граждан от российских сервисов и перенаправить их на иностранные площадки, кроме того, это создает риски утечек данных, сообщил РИА Новости глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. В России планируют спрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

"Текущая инициатива будет отталкивать граждан России от регистрации в российских соцсетях и перенаправит их в иностранные, которые традиционно российские законы не исполняют", — сказал Зыков. Он отметил, что в последние годы в РФ разрабатывается государственная система управления персональными данными, когда пользователь может увидеть, кому он предоставлял данные, а также отозвать разрешение.

Однако, продолжил эксперт, требование от социальных сетей спрашивать у новых пользователей при регистрации паспортные данные и адрес проживания является избыточной мерой. "Во-первых, для этого можно сегодня использовать абонентский номер телефона, потому что номер телефона привязан к паспорту, и сегодня он, например, используется для идентификации по WiFi", — указал собеседник агентства.

Зыков допустил, что требование о предоставлении паспортных данных может быть связано с недопущением регистрации фейковых аккаунтов. "Но это так работать не будет. Во-первых, фейки будут регистрироваться по чужим паспортным данным, которые сегодня можно найти без труда. Во-вторых, фейки могут регистрироваться в социальных сетях по иностранным номерам", — добавил глава ассоциации. В ФНС объяснили, какие чеки россиян будет видеть налоговая

Он также обратил внимание на риски, связанные с возможностью утечки данных или использования их мошенниками. "Могут появиться фишинговые сайты, которые будут требовать от пользователей ввести их паспортные данные, а, возможно, даже фотографию паспорта или его скан. Это очень большая проблема, потому что, как только появляются новые законы, сразу появляются мошенники, которые начинают их использовать в своих интересах", — сказал Зыков.

В марте вступила в силу большая часть поправок в закон о персональных данных, принятых в декабре, согласно которым операторы данных должны получать согласие от пользователей на обработку общедоступной информации о них. Сейчас такое согласие можно предоставить оператору непосредственно, а с 1 июля для этого можно будет использовать информационную систему Роскомнадзора.

Ведомство во вторник опубликовало проект приказа, в котором представлены правила работы информсистемы Роскомнадзора для сбора согласий. Согласно проекту, если для предоставления согласия гражданин выберет систему ведомства, регистрация пользователя будет осуществляется с использованием интерактивной формы информсистемы.

В этом случае для граждан необходимо будет внести ряд сведений, в том числе — ФИО, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты. Данная информация будет проходить проверку достоверности с использованием государственных информсистем, в том числе — Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).