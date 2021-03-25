МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Релиз iPhone 13 состоится точно в срок. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на отчет агентства Wedbush.

В статье аналитик Дэниел Айвс (Daniel Ives) рассказал, что Apple намерена выпустить новые смартфоны как обычно, в сентябре. По информации издания, анонс устройств состоится на третьей неделе сентября. К такому мнению Айвс пришел после того, как изучил отчеты о цепочке поставок компонентов для iPhone. В гаджетах Apple найден скрытый датчик

Тем не менее, специалист оставляет возможность, что конструктивные доработки смартфонов могут вызвать задержку. При самом негативном сценарии некоторые версии iPhone будут представлены немного позже, в начале октября. В Apple надеются, что сроки поставок не будут сорваны и потребители смогут приобрести новые девайсы уже в октябре.

В отчете Wedbush также говорится, что Apple собирается произвести на 25% больше смартфонов. Текущая серия флагманов появилась в продаже в количестве примерно ста миллионов единиц. Пока нет точного названия новых смартфонов, специалисты условно называют их представителями серии iPhone 13.

Отметим, что в 2020 году Apple пришлось перенести анонс новых смартфонов с сентября на октябрь. Также модели появлялись в продаже частями. Причиной этому был коронакризис, из-за которого производящие iPhone заводы были временно закрыты.