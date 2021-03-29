МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Операторы связи не смогут продавать данные своих абонентов без их согласия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.

Министерство разработало поправки в закон о персональных данных — в частности, ведомство предлагает изменить требования к обработке обезличенной информации, чтобы стало необходимым согласие человека не только на использование персональных данных, но и на их обезличивание. Кроме того, предлагается, чтобы государство предоставляло отечественным IT-компаниям доступ к обезличенным персональным данным из госинформсистем. Планируется, что органы власти будут получать обезличенные данные от операторов персональных данных исключительно для осуществления государственных функций. Россия вступила в борьбу за глобальный рынок сжиженного газа

В ведомстве разъяснили, что в поправках, внесенных министерством в правительство, отражена совместная позиция ведомств о необходимости получения согласия граждан на обезличивание данных и их дальнейшую продажу. "Например, граждане часто жалуются на рекламные звонки. Теперь без согласия клиентов операторы связи не смогут продавать номера телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь своих абонентов", — сообщили в Минцифры.

Там также пояснили, что обезличенные данные, которые бизнес может передавать государству, нужны для принятия управленческих решений, например, для анализа различных вариантов развития транспортной инфраструктуры. "Бизнес и сейчас сдает в госорганы статистическую отчетность, но эта отчетность не позволяет принимать решения", — отметили в ведомстве.

В Минцифры заверили, что каждый случай, когда от бизнеса потребуется получить какие-либо данные, будет рассматриваться правительством отдельно. "Решение будет приниматься правительством в том числе с учетом объема будущей нагрузки на бизнес по обезличиванию данных и подготовки соответствующих дата-сетов", — резюмировал собеседник агентства.