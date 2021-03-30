МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Нежелание идти на компромисс ведет к конфронтации, но в результате диалога с Telegram удалось снять вопрос о блокировки с повестки дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В интервью газете "Аргументы и факты" Пескову озвучили опасения, что возможная блокировка Twitter может обрушить весь Рунет. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

"Во-первых, наверняка наши специалисты учитывают имеющийся богатый опыт. Все-таки технологии идут вперед. Во-вторых, из истории с Telegram самый лучший вывод заключается в том, что в результате диалога удалось снять этот вопрос с повестки дня. Диалог — это главное. Какие-то императивные действия, нежелание идти на компромисс, напротив, ведут к конфронтации", — сказал Песков.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года служба начала блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжил работать.

Летом прошлого года Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".