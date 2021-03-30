МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Количество DDoS-атак увеличится в 2021 году минимум на 20% по сравнению с 2020 годом, прогнозируют эксперты компании StormWall, работающей в сфере кибербезопасности.

"По данным специалистов компании StormWall, в 2021 году количество DDoS-атак на онлайн-ресурсы компаний увеличится минимум на 20% по сравнению с прошлым годом", — говорится в прогнозе.

Отмечается, что рост атак усилится за счет ряда новых факторов, в частности, увеличения количества начинающих киберпреступников среди студентов и школьников в связи с организацией дистанционного обучения во время пандемии, повышения критичности интернет-сервисов из-за того, что многие сотрудники работают удаленно, в то время как большинство компаний продолжают активно развивать онлайн-бизнес. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

Кроме того, в начале 2021 года в интернете появились новые мощные инструменты для организации DDoS-атак, доступные широкому кругу потребителей, например, возможность получить доступ к атаке на 400 Гбит/сек через мессенджер Telegram. Как пояснили в компании, несколько минут подобной атаки может с большой вероятностью затронуть не только саму "жертву", "но и сразу несколько интернет-провайдеров на пути к ней, оставив без доступа к интернету тысячи пользователей и онлайн-ресурсов".

Эксперты также предупреждают, что в 2021 году мощность DDoS-атак увеличится благодаря развитию сетей 5G. "Используя эту технологию, можно будет запустить DDoS-атаку мощностью более 1 Гбит/сек с каждого мобильного устройства. Если атакующий будет располагать десятками или сотнями тысяч зараженных смартфонов, планшетов и IoT-устройств, то объем атаки может достигать нескольких Тбит/сек и отразить ее будет невероятно сложно", — резюмировали авторы прогноза.