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В Техасе взорвался прототип корабля SpaceX
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Прототип космического корабля Starship SN11 компании SpaceX (основатель — Илон Маск) взорвался в ходе испытаний в штате Техас (США). Трансляция запуска корабля шла в интернете на... ПРАЙМ, 30.03.2021
spacex, космос, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Прототип космического корабля Starship SN11 компании SpaceX (основатель — Илон Маск) взорвался в ходе испытаний в штате Техас (США).
Трансляция запуска корабля шла в интернете на видео-сервисе YouTube.
На видео слышны звуки взрывов. С неба падают обломки, но обзору на видео мешает дым.
"Что-то серьезное произошло вскоре после запуска двигателей перед приземлением. Мы узнаем, что случилось, когда изучим обломки чуть позже сегодня", — прокомментировал Илон Маск в своем микроблоге в Twitter.
Компания SpaceX ведет работу по созданию транспортной системы, состоящей из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. По задумке создателей, эта система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.