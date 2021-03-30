МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Прототип космического корабля Starship SN11 компании SpaceX (основатель — Илон Маск) взорвался в ходе испытаний в штате Техас (США).

Трансляция запуска корабля шла в интернете на видео-сервисе YouTube.

На видео слышны звуки взрывов. С неба падают обломки, но обзору на видео мешает дым.

"Что-то серьезное произошло вскоре после запуска двигателей перед приземлением. Мы узнаем, что случилось, когда изучим обломки чуть позже сегодня", — прокомментировал Илон Маск в своем микроблоге в Twitter.

Компания SpaceX ведет работу по созданию транспортной системы, состоящей из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. По задумке создателей, эта система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.