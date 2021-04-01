МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. В России вступает в силу закон об обязательной предустановке российских программ на ввозимые в страну смартфоны и другие высокотехнологичные устройства. Документ был подписан президентом России в декабре 2019 года. О том, какие конкретно программы и на какие устройства должны быть установлены, рассказывает РБК со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Наибольшее количество программ должно быть предустановлено на смартфоны и планшеты:

браузеры;

поисковые системы;

социальные сети;

мессенджеры;

сервисы электронной почты;

картографические и навигационные сервисы;

голосовые помощники;

новостные агрегаторы;

антивирусы;

офисное ПО;

аудиовизуальные сервисы;

программы для онлайн-трансляций и доступа к пользовательскому контенту;

приложение платежного сервиса "Мир";

облачные хранилища;

приложение "Госуслуги";

"программы для доступа к ресурсам", включенным в перечень социально значимых интернет-сервисов, в том числе "для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность". Эксперт рассказал, чем заполнена память телефона, если там ничего нет

Отмечается, что на смарт-ТВ обязательной будет предустановка браузера, поисковой системы, социальной сети и аудиовизуального сервиса. На компьютеры придется заранее установить российские браузер, офисное ПО и антивирус.

Перечень конкретных приложений, рекомендованных для предустановки, определило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Список был утвержден постановлением правительства. Большая часть из них — это сервисы Mail.ru и "Яндекса", из соцсетей предложны "Одноклассники" и "ВКонтакте", также есть программы "Лаборатории Касперского", платежная система "Мир".

При продаже смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров без предустановленного ПО отечественного производства на должностных лиц будет накладывается штраф от 30 до 50 тысяч рублей, на организации — от 50 до 200 тысяч рублей.

Как поясняют в Минцифры, предустановка отечественных программ и приложений на устройства является частью стратегии, которая направлена на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. В ведомстве уверены в том, что нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением.

Изначально закон должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, но весной сроки перенесли на 1 января 2021 года из-за вызванного пандемией кризиса. Позднее вступление закона в силу перенесли на 1 апреля.