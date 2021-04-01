2021-04-01T13:25:05+03:00
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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210401/833368407.html
Глава Wildberries рассказал, планирует ли компания выход на IPO
Технологии
Новости
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Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries не рассматривает выход на IPO, об этом заявила гендиректор компании Татьяна Бакальчук. "Мы не хотим привлекать ни инвесторов,... ПРАЙМ, 01.04.2021
компании, ipo, wildberries, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries не рассматривает выход на IPO, об этом заявила гендиректор компании Татьяна Бакальчук.
"Мы не хотим привлекать ни инвесторов, ни выходить на IPO, соответственно, рассчитываем фактически только на свои деньги, плюс заемные деньги от банков, которые идут на покрытие кассового разрыва, но это обычная история", — сказала она на форуме современных технологий в ритейл-индустрии "Ритейл: изменись или умри".
Бакальчук также отметила, что компании удается поступательно развиваться за счет работы над улучшением сервиса для клиентов и поставщиков, а также за счет принципа "стараться это делать как можно более эффективно, не уходить в минус".
Wildberries — крупнейший российский интернет-ритейлер. Компания была основана в 2004 году, ее общий оборот по итогам прошлого года увеличился, по оценке самого онлайн-магазина, почти в два раза и достиг 437,2 миллиарда рублей.