МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries не рассматривает выход на IPO, об этом заявила гендиректор компании Татьяна Бакальчук.

"Мы не хотим привлекать ни инвесторов, ни выходить на IPO, соответственно, рассчитываем фактически только на свои деньги, плюс заемные деньги от банков, которые идут на покрытие кассового разрыва, но это обычная история", — сказала она на форуме современных технологий в ритейл-индустрии "Ритейл: изменись или умри". Власти проинформируют о контактах Путина с лидерами стран по ОПЕК+

Бакальчук также отметила, что компании удается поступательно развиваться за счет работы над улучшением сервиса для клиентов и поставщиков, а также за счет принципа "стараться это делать как можно более эффективно, не уходить в минус".

Wildberries — крупнейший российский интернет-ритейлер. Компания была основана в 2004 году, ее общий оборот по итогам прошлого года увеличился, по оценке самого онлайн-магазина, почти в два раза и достиг 437,2 миллиарда рублей.