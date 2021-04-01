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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210401/833368540.html
"ВКонтакте" впервые за пять лет обновила приложение для iPad
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Соцсеть "ВКонтакте" обновила приложение для iPad; теперь оно будет обновляться одновременно с мобильным и станет универсальным для iPhone и iPad, говорится в сообщении компании. В... ПРАЙМ, 01.04.2021
технологии, вконтакте, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Соцсеть "ВКонтакте" обновила приложение для iPad; теперь оно будет обновляться одновременно с мобильным и станет универсальным для iPhone и iPad, говорится в сообщении компании.
В пресс-службе соцсети РИА Новости уточнили, что приложение для iPad не обновлялось последние пять лет.
"Навигацию в новой версии продумывали с учетом главного преимущества планшета — большого экрана. Поэтому основную его часть отвели под просмотр текста, фото и видео", — прокомментировал старший продуктовый дизайнер "ВКонтакте" Матвей Правосудов.
Разделы "Музыка" и "Уведомления" теперь расположены в нижнем меню. В новой версии доступны видеозвонки и голосовые сообщения, также приложение поддерживает внешнюю клавиатуру. Кроме того, пользователи могут редактировать снимки и гармонично располагать их в посте, а администраторы сообществ — создавать на их основе сайты и общаться с подписчиками.
Помимо этого, на iPad будет работать большинство мини-приложений соцсети.
Обновленная версия приложения для iPhone и iPad будет доступна всем пользователям в течение дня.