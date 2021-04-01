МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Соцсеть "ВКонтакте" обновила приложение для iPad; теперь оно будет обновляться одновременно с мобильным и станет универсальным для iPhone и iPad, говорится в сообщении компании.

В пресс-службе соцсети РИА Новости уточнили, что приложение для iPad не обновлялось последние пять лет.

"Навигацию в новой версии продумывали с учетом главного преимущества планшета — большого экрана. Поэтому основную его часть отвели под просмотр текста, фото и видео", — прокомментировал старший продуктовый дизайнер "ВКонтакте" Матвей Правосудов. Китай заливает топливом рынки Азии назло США

Разделы "Музыка" и "Уведомления" теперь расположены в нижнем меню. В новой версии доступны видеозвонки и голосовые сообщения, также приложение поддерживает внешнюю клавиатуру. Кроме того, пользователи могут редактировать снимки и гармонично располагать их в посте, а администраторы сообществ — создавать на их основе сайты и общаться с подписчиками.

Помимо этого, на iPad будет работать большинство мини-приложений соцсети.

Обновленная версия приложения для iPhone и iPad будет доступна всем пользователям в течение дня.