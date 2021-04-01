МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Корпорация Microsoft выиграла контракт на создание гарнитур дополненной реальности IVAS для армии США. В течение десяти лет компания поставит более 120 тысяч устройств, а стоимость всего контракта может достичь 21,88 миллиарда долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию телеканала CNBC и представителя Microsoft. Курс доллара растет на новых планах поддержки экономики США

На этой новости акции компании подорожали на 2% за час до окончания торгов 31 марта, до 239,07 долларов, но затем немного скорректировались и завершили день на уровне 235,77 долларов за бумагу.

Сами устройства будут основаны на гарнитуре Microsoft HoloLens, представленной в 2016 году, как рассказала компания в своем блоге. Корпорация начала сотрудничать с армией в 2018 году. Тогда она получила контракт на 480 миллионов долларов для создания прототипа IVAS, который солдаты тестировали в течение двух лет.

IVAS представляет собой "проекционный дисплей" для сухопутных войск США, аналогичный тем, которые используют летчики-истребители. Система позволяет командирам проецировать информацию на козырек перед лицом солдата и включать другие функции, такие как ночное видение, пояснил Bloomberg.

В заявлении армии США говорится, что "система также использует дополненную реальность и машинное обучение для создания реалистичной среды обучения смешанной реальности, чтобы силы ближнего боя (CCF) могли тренироваться, прежде чем вступать в бой с противниками". Гарнитуры будут работать на программном обеспечении Microsoft и поддерживаться службой облачных вычислений Microsoft Azure.

Дополненная реальность (AR) накладывает цифровой контент на реальный мир. Гарнитуры с дополненной реальностью набирают популярность в качестве ресурса для работников в таких отраслях, как розничная торговля, здравоохранение и автомобилестроение, особенно с начала пандемии. Microsoft конкурирует в этой сфере с несколькими десятками компаний, включая Alphabet и Magic Leap.