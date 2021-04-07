МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Причина того, что технологии связи пятого поколения (5G), даже еще не получив широкого распространения в России, вызывают страх у обывателей, заключается в недостаточном уровне просвещения некоторых людей, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Глава Сбербанка назвал сроки появления технологии 6G

"Многие не понимают, что такое 5G. Для многих беспроводная связь – это фантастика и "злые" волны, пронизывающие пространство. Такие люди просто прогуляли уроки физики в школе. Бороться с технофобией можно с помощью просвещения. Нужно людей обучать, нужно людям объяснять, что и как устроено", – сказал он.

По слова эксперта, всем, кто опасается 5G, необходимо рассказать о выгоде, которую могут получить лично они и вся Россия от применения этой современной технологии. Так, сети 5G дадут бурный экономический рост, когда они будут развернуты и начнется их широкое использование.

"Будут принципиально другие сервисы, другая жизнь, и Россия готова к этому. Мы это видим по тем сервисам, которые у нас уже есть в крупных городах для всех слоев населения. У нас есть расписание движения общественного транспорта или сервис практически моментального вызова такси. Это все высокие технологии, которые интегрированы в нашу жизнь незаметно. 5G позволит создать намного больше", – считает Муртазин.

Читайте также:

МТС открывает Центр 5G в Санкт-Петербурге