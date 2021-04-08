МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. В настоящее время наблюдается дефицит материнских плат для ноутбуков MacBook и дисплеев планшетов iPad. Аналитики обращают внимание, что проблемы Apple — еще один сигнал о том, что дефицит полупроводников является серьезной угрозой для компаний. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией. Названы худшие продукты Apple в истории

Массовая нехватка полупроводниковой продукции коснулась всех участников рынка. Не минула эта участь и компанию Apple, главный производственный подрядчик которой — Foxconn — сообщил о перебоях в поставках чипов, из-за которых объёмы производства продукции придется сократить примерно на 10%. В результате компании пришлось отложить производство некоторых моделей MacBook и iPad из-за недостатка комплектующих. отмечается, что поставки недостающих компонентов Apple задержатся до второго полугодия 2021 года.

По информации с официального сайта Apple в Китае, iPad Pro и iPad mini есть в наличии. Модели iPad и iPad Air же следует ожидать около трех недель.

По данным китайского издания Mydrivers, скоро корпорацией будут представлены и аппаратные новинки. В их числе окажется новый планшет iPad Pro. Модель будет представлена в следующий вторник, 13 апреля.

При этом отмечается, что проблема с дефицитом комплектующих не затронула iPhone.