МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Авиарежим на телефоне может быть полезен для пользователя, даже если тот никуда не летит. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эксперт рассказал, какими функциями снабдят смартфоны в 2021 году

Он рассказал, что режим полёта в смартфонах служит для отключения всех беспроводных технологий: связи с сетью, Bluetooth, Wi-Fi. Отключается и канал "общения" телефона с наушниками или умными часами. Это можно использовать в любой ситуации, когда нужно сэкономить заряд батареи.

"Обычно включают авиарежим, когда батарейка на исходе, связь вам не нужна, и вы хотите продлить время работы смартфона", — отметил Муртазин.

Аналитик добавил, что нет необходимости регулярно прибегать к такому способу экономии ресурсов гаджета, например по ночам, оставаясь при этом без связи. Эффективнее будет отключать синхронизацию и передачу данных в приложениях.

Также была названа еще одна причина включать автономный режим на устройстве, находясь при этом на земле. Это нужно для восстановления связи без перезагрузки смартфона в случае каких-то сбоев.

"Часто включают авиарежим для того, чтобы переподключиться к сети, если у вас что-то произошло. Например, если не видна сеть, телефон завис и не передаёт данные", — объяснил Муртазин.