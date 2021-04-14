МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Короткий формат видео больше подходит нынешнему темпу жизни, чем продолжительные сериалы и кино, такого мнения придерживаются более 50% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Apple запустила круглосуточный канал музыкальных клипов

По данным исследования, почти половина россиян (44%) считают, что времени на просмотр длительных фильмов или сериалов скорее не хватает, обратного мнения придерживаются 45% граждан, 11% затруднились ответить.

Отмечается, что 51% респондентов согласны с тем, что для современного темпа жизни больше подходят короткие авторские видеоматериалы, например, в социальных сетях: сториз в Instagram, видео в TikTok, короткие видео на YouTube, видеоблоги, сериалы с сериями короткой длительности – 10-15 минут, 36% не согласны с этим, а 13% затруднились ответить.

Как указано в опросе, чаще всего граждане просматривали короткие видеоролики в дороге, в транспорте (21%), во время еды (19%) или дома (16%).

Уточняется, что за последние полгода такие видеоролики чаще стали смотреть 18% россиян, почти половина граждан (48%) смотрят так же, как и раньше, а 30% реже. При этом времени на видео такого формата они уделяют столько же, сколько и раньше (47%), или меньше (38%), стали больше времени уделять 12% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 1 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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