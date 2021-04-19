МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило разработанные Минцифры директивы по цифровой трансформации госкомпаний, они направлены на поддержание национального суверенитета за счет внедрения российских цифровых решений и стимулирование импортозамещения, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Среди госкомпаний есть как абсолютные лидеры по цифровой трансформации, так и те, кто пока не выделяет это направление в качестве приоритетного. Задача директив — масштабировать и структурировать деятельность по цифровизации и импортозамещению, не только контролируя компании, но и помогая им методическими рекомендациям, экспертизой и финансовыми инструментами. Планируется, что до 2024 года к исполнению директив присоединятся все компании, в которых доля участия государства составляет 50%", — прокомментировал Чернышенко, чьи слова передали в аппарате.

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Методические рекомендации помогут произвести оценку текущего уровня цифровизации, задать целевое видение и ключевые показатели эффективности, предусмотреть кадровые ресурсы, создать систему управления цифровой трансформацией и модели финансирования стратегий, а также сформировать дорожные карты. Ранее они прошли апробацию в крупных российских компаниях – "Почта России", "РЖД", "Аэрофлот", АК "Алроса", "Газпром нефть".

Замглавы Минцифры Максим Паршин отметил, что директивы и методические рекомендации – это инструменты, которые помогут скоординировать работу по цифровой трансформации госкомпаний и компаний с государственным участием. "Также в проекте "Цифровые технологии" предусмотрены финансовые меры поддержки внедрения российских решений в рамках реализации цифровых стратегий, позволяющие до 2024 года поддержать проекты на общую сумму более 100 миллиардов рублей: льготное кредитование со ставкой от 1% до 5% и лизинг", — рассказал Паршин.

В аппарате указали, что стратегии цифровой трансформации госкомпаний должны быть разработаны или актуализированы до 1 сентября 2021 года, а затем согласованы с отраслевыми министерствами и Минцифры. В аналогичный срок необходимо назначить руководителей, ответственных за цифровую трансформацию. Стратегические документы должны учитывать требование директив об увеличении доли закупок российских цифровых решений: к 2024 году этот показатель должен составить не менее 70% от общей суммы расходов на ПО.

На первом этапе утверждённые правительством директивы будут распространяться на госкомпании из утвержденного правительством перечня.

Гендиректор "Почты России" Максим Акимов в свою очередь напомнил, что "Почта" одной из первых приняла участие в проекте Минцифры по апробации рекомендаций по цифровой трансформации. "Рекомендации учитывают реалии бизнеса, помогают правильно выбрать приоритеты, сформировать проектные портфели, перейти на гибкое управление и продуктовый подход во всех бизнес-блоках. Благодаря директивам госкомпании смогут сообща идти по пути изменений, обмениваться практиками, обсуждать, калибровать цели", — резюмировал Акимов.