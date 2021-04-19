МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Ограничение поставок процессоров для электроники сохранится и в 2022 году, что повлияет на дефицит гаджетов. Об этом сообщает издание Gadgets 360.

Представители компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) заявили, что предпринимают все возможное, чтобы повысить производительность своих заводов. Крупнейший в мире производитель микросхем рассказал, что расширяет мощности и работает над поддержанием разумных цен на свою продукцию. Руководитель TSMC Си Си Вэй (C. C. Wei) сказал, что они "приобрели землю и оборудование и начали строительство новых объектов".

Такая мера была предпринята из-за того, что в компании ожидают сохранения дефицита на рынке полупроводников. Аналитики корпорации предсказывают, что нехватка процессоров сохранится и в 2022 году. Ранее похожий прогноз высказал руководитель Intel Пэт Гелсинджер (Pat Gelsinger). Топ-менеджер предсказал, что дефицит продлится еще как минимум пару лет.

С дефицитом процессоров связывают нехватку гаджетов, начиная от смартфонов и заканчивая автомобилями. В частности, TSMC предсказывает со следующего квартала острую нехватку компонентов для производства электрокаров.

В компании также отметили хорошую финансовую ситуацию. По причине дефицита и огромного количества заказов в первом квартале рост прибыли превзошел ожидания рынка и составил 19,4%. Чистая прибыль TSMC за январь-март составила 4,93 миллиарда долларов по сравнению со средним показателем в 4,72 миллиарда долларов.

Несмотря на расширение и увеличение производства, из-за пандемии корпорация продолжит выпускать ограниченное количество процессоров.

Напомним, что компания TSMC является партнером Apple и других производителей электроники.