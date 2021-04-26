2021-04-26T18:15:43+03:00
2021-04-26T18:15:43+03:00
2021-04-26T18:15:43+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210426/833545556.html
В Telegram появилась возможность принимать платежи в любом чате
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Продавцы получили возможность принимать платежи кредитными картами в любом чате мессенджера Telegram, сообщается в блоге компании. "Платёжные боты существуют в Telegram с 2017... ПРАЙМ, 26.04.2021
технологии, telegram, новости, технологии, ит-бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Продавцы получили возможность принимать платежи кредитными картами в любом чате мессенджера Telegram, сообщается в блоге компании.
"Платёжные боты существуют в Telegram с 2017 года. С их помощью можно безопасно оплачивать товары и услуги вроде доставки пиццы, не покидая приложения. С сегодняшнего дня продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью 8 встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для оплаты можно использовать любое приложение, в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин.
"Платформа для платежей открытая и бесплатная – Telegram не берёт комиссии и не хранит платежную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу, чтобы он мог отправить товар", — говорится в сообщении.
Подключить свой магазин к платформе платежей можно без согласования с Telegram. Все подробности доступны в технической документации для разработчиков.