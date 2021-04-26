МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Американская Apple представила обновление своей операционной системы iOS версии 14.5, сообщается в пресс-релизе компании. В Telegram появилась возможность принимать платежи в любом чате

Обновление включает в себя новую политику управления конфиденциальной информацией. Теперь у пользователей будет запрашиваться разрешение для использования их истории поиска в приложениях или на сайтах в целях рекламы товаров сторонних компаний. В настройках пользователи смогут изменить список приложений, которые могут получать доступ к этим данным.

Кроме того, отмечает компания, теперь можно использовать "умные" часы Apple Watch для разблокировки iPhone при попытке использовать Face ID с маской на лице. Когда разблокированные часы находятся на запястье и в непосредственной близости от смартфона, пользователь может посмотреть на iPhone и затем получить уведомление от Apple Watch о том, что телефон разблокирован.

В новой версии операционной системы отсутствует голос Siri по умолчанию, что позволяет изначально выбрать необходимую настройку голосового помощника. Также в Siri теперь существует поддержка Group FaceTime для упрощенного доступа к групповым видеозвонкам.

Также пользователи в США и Китае теперь могут через Siri отмечать на картах места аварий, повышенной опасности на дорогах или проверки скорости. Кроме того, на картах можно указывать время прибытия.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.