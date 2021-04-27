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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210427/833556612.html
Специалист указал на "неконтролируемый выход информации" через Zoom
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Информация о российских пользователях Zoom, ввиду расположения серверов компании, выходит за рубеж, и никто не знает, кто и как может использовать ее в дальнейшем, констатировал... ПРАЙМ, 27.04.2021
zoom, кибербезопасность, новости, технологии
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Информация о российских пользователях Zoom, ввиду расположения серверов компании, выходит за рубеж, и никто не знает, кто и как может использовать ее в дальнейшем, констатировал заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
"Мы при использовании платформы Zoom имеем неконтролируемый выход информации за территорию Российской Федерации. Ее последующее использование для нас становится неизвестным. Я думаю, что следует все же переходить на отечественные системы", — сказал Мурашов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".
При этом, как сообщали ранее в апреле СМИ, американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и других странах СНГ.
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.