МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Информация о российских пользователях Zoom, ввиду расположения серверов компании, выходит за рубеж, и никто не знает, кто и как может использовать ее в дальнейшем, констатировал заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов. Киберэксперт озвучил пять способов избавиться от телефонной рекламы

"Мы при использовании платформы Zoom имеем неконтролируемый выход информации за территорию Российской Федерации. Ее последующее использование для нас становится неизвестным. Я думаю, что следует все же переходить на отечественные системы", — сказал Мурашов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".

При этом, как сообщали ранее в апреле СМИ, американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и других странах СНГ.

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.