В России предложили обучать школьников безопасному поведению в соцсетях
МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. В России предложили обучать школьников безопасному поведению в социальных сетях. Как сообщает RT, с таким предложением в письме на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
По ее мнению, сейчас нужно принимать комплекс мер для решения вопросов, связанных с интернет-безопасностью детей.
Она отметила, что все больше несовершеннолетних становятся жертвами мошенников в соцсетях. Кроме того, не подозревая о последствиях, они вступают в группы, в которых ими манипулируют и могут склонять к суициду.
Общественница подчеркнула, что дети должны знать правила безопасного поведения в соцсетях, в частности — какую информацию можно публиковать, а какую нет. Кроме того, им нужно понимать механизм создания фейковых новостей, знать, что делать, если столкнулся с мошенниками, которые могут присылать фальшивые ссылки и вымогать деньги.
Волынец считает целесообразным привлечь к разработке методики специалистов по информационной безопасности, педагогов и психологов.
"Учитывая вышеизложенное, в целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поддержать инициативу о разработке методологии и методики для обучения школьников безопасному поведению в соцсетях", — пишет она.
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