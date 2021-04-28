МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. В России предложили обучать школьников безопасному поведению в социальных сетях. Как сообщает RT, с таким предложением в письме на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Специалист назвал опасные функции смартфона, которые нужно отключить

По ее мнению, сейчас нужно принимать комплекс мер для решения вопросов, связанных с интернет-безопасностью детей.

Она отметила, что все больше несовершеннолетних становятся жертвами мошенников в соцсетях. Кроме того, не подозревая о последствиях, они вступают в группы, в которых ими манипулируют и могут склонять к суициду.

Общественница подчеркнула, что дети должны знать правила безопасного поведения в соцсетях, в частности — какую информацию можно публиковать, а какую нет. Кроме того, им нужно понимать механизм создания фейковых новостей, знать, что делать, если столкнулся с мошенниками, которые могут присылать фальшивые ссылки и вымогать деньги.

Волынец считает целесообразным привлечь к разработке методики специалистов по информационной безопасности, педагогов и психологов.

"Учитывая вышеизложенное, в целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поддержать инициативу о разработке методологии и методики для обучения школьников безопасному поведению в соцсетях", — пишет она.

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