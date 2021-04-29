МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рост числа DDoS-атак на публичные сайты компаний, а также на VPN-серверы, веб-интерфейсы почты и другие ресурсы ожидается в период майских праздников в РФ, предупредили РИА Новости эксперты международного антивирусного разработчика ESET. ВТБ фиксирует рост атак на счета клиентов

"Эксперты прогнозируют рост числа DDoS-атак, причем как на публичные сайты компаний, так и таргетированных — на точки входа в сеть компании, сетевые файрволы, VPN-серверы, веб-интерфейсы почты и другие ресурсы", — говорится в прогнозе.

Эксперты поясняют, что таргетированным атакам наиболее подвержены компании из сегмента e-commerce, где основной источник дохода — это продажи через интернет-магазин. Однако все компании, имеющие публичные интернет-сайты и ресурсы с белыми IP-адресами, также могут быть подвержены другим атакам вне зависимости от сферы.

Эксперты обращают внимание на то, что в длительные майские каникулы сложно отследить необычную нагрузку на каналы связи и ресурсы, не имея правильно настроенного периметра защиты и дежурных специалистов, готовых реагировать на сигналы систем безопасности.

"Многие компании не могут себе позволить услуги круглосуточных SOC-центров, которые отслеживают подозрительную активность, атаки на сетевую инфраструктуру и быстро реагируют на инциденты безопасности. Именно поэтому хакеры могут не спеша подбирать "ключи" к сетевой инфраструктуре и серверам компании, пока сотрудники IT-служб отдыхают на даче и жарят шашлыки", — прокомментировал ситуацию IТ-директор компании ESET Руслан Сулейманов.

Чтобы обезопасить цифровую сеть компании от таких атак, эксперты рекомендуют защищать не только пользовательские рабочие места, использовать комплексные средства защиты и мониторинга, а также на праздничный период назначить дежурных IT-специалистов, которые будут оперативно реагировать на сообщения систем защиты и мониторинга.

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