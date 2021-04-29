МОСКВА, 29 апр ПРАЙМ. Функция быстрой оплаты через браузер может стать причиной кражи личных данных и денег. Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты напомнили, что в Google Chrome и других подобных браузерах есть функция быстрой оплаты, когда программа сохраняет и сама вводит данные пользователя во время совершения покупок в интернете. Авторы отмечают удобство данной функции, но считают, что она не совсем безопасна: "Есть риск, что в любой момент ваши платежные данные также окажутся в руках злоумышленников и такие прецеденты уже случались". Пользователям Google Chrome рекомендовали отказаться от этого браузера

Чтобы минимизировать вероятность кражи денег с карт, специалисты рекомендовали отключить данную функцию. Для этого необходимо перейти в настройки браузера Chrome на Android-смартфоне и в разделе "Способы оплаты" отключить переключатель напротив опции "Сохранять и автоматически подставлять платежные данные". Еще одной опасной функцией была названа возможность сайтов проверять наличие сохраненных способов оплаты в браузере. Чтобы ее деактивировать, нужно зайти в раздел "Конфиденциальность и безопасность" и отключить опцию "Доступ к способам оплаты".

Помимо этого, журналисты порекомендовали отключить автозаполнение данных карты с помощью скрытой настройки. Для этого нужно в адресной строке ввести значение chrome://flags, найти параметр Credit card autofill ablation experiment и перевести переключатель напротив данного пункта в неактивное положение.

Чтобы включить улучшенную защиту на сайтах, рекомендуется в том же меню скрытых настроек найти опцию Safety Check on Android и активировать ее.