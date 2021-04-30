МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Мошенники стали массово рассылать россиянам письма через службу поддержки Google Docs, в которых обещают выплаты или выгодное инвестирование, сообщил РИА Новости ведущий спам-аналитик "Лаборатории Касперского" Роман Деденок. Россиян предупредили о фальшивых сайтах по продаже билетов на "Сапсан"

"Мы зафиксировали всплеск скам-атак на пользователей через сервис Google Docs. Только по нашим данным, за вторую половину апреля 2021 года по сравнению с первой таких писем стало почти в три раза больше", — рассказал эксперт.

По его словам, мошенники для рассылки своих сообщений эксплуатируют функцию автоматического уведомления Google Docs о том, что пользователя отметили в комментариях к документу или презентации. Обычно онлайн-мошенники сообщают, что на карту пользователя отправлен перевод, компенсация или другая выплата, а также могут предложить "выгодные" инвестиции.

Далее, чтобы получить деньги или посмотреть информацию по платежу, пользователю необходимо перейти по ссылке в письме, говорит Деденок. В результате человек оказывается на скам-ресуре. Там могут попросить ввести имя и фамилию, чтобы подтвердить данные, ознакомиться с условиями перевода, указать данные карты. На такой странице бывают фейковые комментарии довольных клиентов, которые уже получили деньги.

На финальном этапе пользователю сообщают, что чтобы получить деньги необходимо оплатить комиссию в 200-300 рублей. Обещанная сумма в русскоязычных письмах обычно не превышает нескольких сотен тысяч рублей, рассказал Деденок. "В конечном итоге человек ничего не получает, а комиссия достается мошенникам. Если пользователь вводил данные карты, то он также рискует их сохранностью", — отметил эксперт.

Поскольку сообщения приходят с официального адреса Google Docs, вполне вероятно, что некоторые спам-фильтры могут не обнаруживать и не блокировать эти письма. К тому же пользователи привыкли доверять подобным сообщениям. Так вероятность, что мошенническое письмо будет открыто, может быть немного выше, заключил эксперт.

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